Москва, , 10:05 — REGNUM В России в период пандемии заболеваемость острыми кишечными инфекциями (ОКИ) снизилась в два раза, приводит результаты исследования Роспотребнадзор.

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За 8 месяцев 2020 года зафиксировано 296 тыс. 692 случая острых кишечных инфекций. Тогда как в 2019 году болевших было почти вдвое больше — 502 тыс. 103 человек.

Такое значительное снижение заболеваемости ОКИ Роспотребнадзор связывает с тем, что люди стали чаще мыть руки, посуду и готовить пищу с соблюдением санитарных норм.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заболеваемость острыми кишечными инфекциями в России снизилась в три раза относительно среднемноголетнего уровня.

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