Саратов, , 10:05 — REGNUM В Саратовской области за минувшие сутки скончался мужчина, зараженный новой коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтверждает облминздрав.

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В течение недели 67-летний саратовец отмечал появление слабости и лихорадки. Дома принимал жаропонижающие средства, но эффекта от них не было. Из-за нарастающей симптоматики скорая помощь госпитализировала пациента в стационар, где он провел 9 суток, трое суток — на ИВЛ. На фоне проводимой искусственной вентиляции легких у мужчины произошла остановка кровообращения. Кроме этого, пациент страдал ишемической болезнью сердца.

Таким образом, в Саратовской области на 7 октября от COVID-19 скончались 116 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по состоянию на 7 октября коронавирус выявлен у 16 421 человека, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 142 жителей региона. Накануне инфицированы были 139 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 145 человек, за сутки — 157 пациентов.

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