Москва, , 10:07 — REGNUM Закрытие границ России с другими странами сейчас нецелесообразно, так как международные контакты на рост заболеваемости коронавирусом уже не повлияют. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев 7 октября ТАСС.

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"Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», — пояснил Лукашев.

Количество выявленных случаев заражения в России серьёзно растет. Но вероятность привезти вирус из Турции такая же, как из Крыма или Сочи. Границы одного региона целесообразно закрывать в случае, если заболеваемость там ниже.

Лукашев полагает, что жёсткие ограничительные меры в обществе воспримут без понимания, а эффект от них вряд ли будет настолько значим, чтобы оправдать социальные и экономические потери.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков также считает, что ограничение авиасообщения абсолютно бессмысленно, так как в одной ситуации находится весь мир. Он добавил, что коронавирус не настолько контактен, как грипп.

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