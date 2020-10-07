Екатеринбург, , 10:05 — REGNUM Всемирные студенческие игры — 2023 в Екатеринбурге обойдутся в 87 млрд рублей, заявил глава минспорта Свердловской области Леонид Рапопорт на пресс-конференции.

Чиновник уточнил, что данная сумма — пока примерная, и вскоре будет уточнена после завершения всех необходимых экспертиз.

«Есть данные о том, что общий бюджет будет составлять порядка 87 млрд рублей», — сказал министр.

Большая часть суммы — «чуть более 55 млрд рублей» — будет потрачена на строительство и реконструкцию объектов, необходимых для игр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что подготовка к Универсиаде-2023 обойдётся в 38,37 млрд рублей.

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