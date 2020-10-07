Москва, , 09:56 — REGNUM На сегодняшний день наука не имеет чётких данных о формировании длительного иммунитета от коронавируса у лиц, переболевших COVID-19. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Ученые еще слишком мало знают о COVID-19. Нет данных, насколько длительным является иммунитет, приобретённый в результате болезни. Неизвестно, много ли людей в силу особенностей организма не приобретают иммунитета, и могут заболеть повторно», — написал Собянин.

Он усомнился в том, что люди могут отличить переболевших COVID-19 от тех, кто не переболел им, а также в том, что люди пожелают раскрывать «ковидный» статус перед продавцами в магазинах, полицейскими на улице или начальством на работе.

Собянин уверен, что, находясь без маски в общественном транспорте или продуктовом магазине, люди будут демонстрировать остальным плохой пример.

Столичный мэр уверен, что разделение на переболевших и тех, кто не болел COVID-19, расширит «чёрный рынок» поддельных справок: «Поэтому переболевшие граждане должны соблюдать те же ограничения и рекомендации, что и те, кто не болел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве растёт число выявленных случаев коронавируса.