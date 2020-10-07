Омск, 7 октября 2020, 09:53 — REGNUM Утверждения блогре Алексея Навального о том, что он остался жив только благодаря введённому ему бригадой скорой помощи по пути из аэропорта в больницу атропину, не соответствуют действительности. Ситуация прояснил заведующий отделением острых отравлений БСМП №1 Омска Александр Сабаев.
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По его словам, пациенту проводился стандартный для скорой помощи набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировке в больницу. Сабаев пояснил, что этот препарат действительно вводился блогеру, но во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1 и «совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами».
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Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в одну из больниц Омска, после того, как ему стало плохо в самолёте. Анализы, проведённые в медучреждении, не выявили ядов в крови и моче блогера. При этом в Германии, куда оппозиционер был переведён на лечение, утверждают, что навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок».