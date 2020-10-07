Омск, , 09:53 — REGNUM Утверждения блогре Алексея Навального о том, что он остался жив только благодаря введённому ему бригадой скорой помощи по пути из аэропорта в больницу атропину, не соответствуют действительности. Ситуация прояснил заведующий отделением острых отравлений БСМП №1 Омска Александр Сабаев.

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«Утверждение Навального о том, что ему с самого начала — ещё бригадой скорой помощи, снявшей его с самолета, вводился атропин — неправда, приводит «Вчерний Омск» слова главного токсиколога Омской области.

По его словам, пациенту проводился стандартный для скорой помощи набор манипуляций для обеспечения его безопасной транспортировке в больницу. Сабаев пояснил, что этот препарат действительно вводился блогеру, но во время его нахождения в отделении реанимации больницы скорой помощи №1 и «совершенно по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами».

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«Всё что мы сейчас можем видеть — это крайне быстрое восстановление Навального после всех событий. И это стало возможным именно благодаря слаженным действиям врачей в больнице, — подчеркнул токсиколог. — Тактика выбранная омскими врачами стала главной причиной такого благоприятного исхода».

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Навальный был госпитализирован 20 августа в одну из больниц Омска, после того, как ему стало плохо в самолёте. Анализы, проведённые в медучреждении, не выявили ядов в крови и моче блогера. При этом в Германии, куда оппозиционер был переведён на лечение, утверждают, что навальный был отравлен ядом из семейства «Новичок».