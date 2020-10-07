Новосибирск, , 09:40 — REGNUM В Новосибирском областном суде сегодня, 7 октября, состоялась проверка постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу руководителю «Церкви последнего завета» Сергею Торопу (Виссариону). Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

«Поводом к апелляционному рассмотрению явилась апелляционная жалоба стороны защиты», — уточнили в суде.

Апелляционным постановлением судьи постановление Центрального районного суда Новосибирска от 23 сентября 2020 года, об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Торопу, оставлено без изменения.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители религиозной общины «Город Солнца» («Церковь последнего завета») Сергей Тороп (Виссарион), Вадим Редькин и Владимир Ведерников подозреваются в создании религиозного объединения, деятельность которого сопровождалась насилием над людьми.

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