Самара, , 09:47 — REGNUM Почти 15 тысяч учителей получили ежемесячную федеральную денежную выплату за классное руководство в Самарской области. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данная выплата в сумме пять тысяч рублей является частью зарплаты учителей, поэтому ее выплачивают в порядке и сроки, которые установлены для выплаты зарплаты.

Кроме этого, в регионе были полностью сохранены ранее установленные выплаты классным руководителям.

Отмечается, что чиновники осуществляют контроль за выплатами для того, чтобы не допустить их снижения. В результате с сентября текущего года с учетом федеральных и региональных выплат сумма вознаграждения за классное руководство учителям составит около семи тысяч рублей.

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