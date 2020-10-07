Ростов-на-Дону, , 09:33 — REGNUM В Ростовской области два предприятия по производству медицинских масок выпустили свыше 15 млн индивидуальных средств защиты. Данные за полгода привели в донском правительстве.

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В случаев необходимости одно из предприятий может нарастить производственную мощность до выпуска 200 тыс. изделий в сутки. При этом защитные средства полностью соответствуют всем стандартам и требованиям.

В настоящее время медицинскими масками донского производства обеспечены промышленные предприятия, больницы, поликлиники и аптеки. Также налажена поставка в другие регионы России.

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