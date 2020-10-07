Кемерово, , 09:27 — REGNUM В Таштаголе утверждено обвинительное заключение о незаконной рубке леса, причинившей ущерб более чем 16 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Кузбасса.

По данным следствия, 48-летний житель Таштагольского района в марте и апреле 2020 года незаконно заготавливал лес. Он дал людям, не осведомленным о преступности действий, указания рубить берёзы, пихты и осины. Лесному фонду Российской Федерации причинён ущерб в размере 16 млн 497 тыс. рублей.

Кузбассовцу предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 260 УК РФ — «Незаконная рубка леса в особо крупном размере». Прокурор утвердил обвинительное заключение и направил дело в суд для рассмотрения по существу.