Москва, , 09:23 — REGNUM Качество колбасных изделий, представленных на отечественном рынке, менее всего удовлетворяет покупателей. Доверие им выразили только 57% потребителей, говорится в опубликованном 7 октября сообщении Роскачества.

«Меньше всего потребители удовлетворены качеством колбасных изделий — 57%, замороженных полуфабрикатов (котлеты, пельмени, блинчики и т. д.) — 59% и мясных консервов — 60%», — отметили в организации.

При этом 39% покупателей указали, что цена колбасных изделий не соответствует качеству. Замороженные полуфабрикаты не удовлетворили 31% покупателей по вкусу и запаху, а 26% отметили, что в мясных консервах — «ненатуральный состав» и «вредные вещества».

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В целом качеством продовольствия покупатели удовлетворены. Так, специями, мукой, макаронами, питьевой и минеральной водой довольны 85% опрошенных.

«Наш опрос — это главный способ общения с гражданами о проблемах, которые преследуют их при покупках», — заявил директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.

Исследование Центра изучения потребительского поведения Роскачества проводилось с участием 2281 потребителя старше 18 лет в восьми федеральных округах.

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