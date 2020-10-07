Екатеринбург, , 09:35 — REGNUM Работы по благоустройству парка Энгельса начнут не ранее 2022 года, заявил глава администрации Октябрьского района Игорь Костенко.

По словам чиновника, проект реконструкции парка сейчас проходит экологическую экспертизу.

«Пока денег на реализацию нет», — признал руководитель.

В 2021 году работы по благоустройству парка точно не начнут, добавил Костенко. Однако власти готовы отдельно заняться парковым освещением в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге заканчивается реконструкция парка «Зелёная роща».

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