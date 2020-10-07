Рубцовск, Алтайский край, , 09:11 — REGNUM У главы города Рубцовска (Алтайский край) Дмитрия Фельдмана 6 октября выявили коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 октября в городской администрации.

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Тест градоначальника на коронавирус оказался положительным. Ближайшие две недели мэр проведёт на самоизоляции. Госпитализация не потребовалась.

Обязанности главы исполняет первый заместитель Владимир Пьянков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее коронавирус выявили у губернатора Алтайского края Виктора Томенко и у главы Бийска Александра Студеникина.

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