Берлин, , 09:10 — REGNUM Национальный суд Мюнхена приговорил 38-летнего поляка Гжегожа Вольштайна, работавшего в Германии медбратом, ухаживавшим за престарелыми, к пожизненному заключению. Об этом сообщает Dziennik.

Причиной сурового наказания стало убийство троих престарелых граждан Германии. Поляк ввел им смертельные дозы инсулина. У Гжегожа Вольштайна был инсулин, потому что, в отличие от своих жертв, он диабетик. В ходе судебного разбирательства он отказался давать показания, но в последнем слове извинился перед семьями жертв и выразил сожаление.

«То, что я сделал, было очень жестоким», — сказал поляк.

Ввиду исключительной тяжести совершенных деяний осужденный практически не может рассчитывать на досрочное освобождение после отбытия 15 лет наказания. Даже если это произойдет, он будет перемещен в СИЗО до конца жизни.

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