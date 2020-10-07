Ростов-на-Дону, , 09:08 — REGNUM В Ростове-на-Дону лечение от COVID-19 получили или ещё получают 209 беременных женщин. Все дети, появившиеся на свет в стационарах для пациентов с коронавирусом, имеют отрицательный результат теста на наличие инфекции. Об этом сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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"Все дети, рождённые от матерей с подтверждённым коронавирусом, имеют отрицательный тест на COVID-19. Согласно статистике, за время пандемии у нас было выявлено 209 беременных, у которых диагностирована новая коронавирусная инфекция. В COVID-госпитале городской больницы №20 прошли лечение 146 беременных и рожениц как из донской столицы, так и со всей области. При поступлении у большинства пациенток диагностировалось поражение лёгких, потребовавшее расширенного лечения», — написал сити-менеджер в Instagram.

5 октября в городской больнице №20 жительница Аксая родила девочку. Это были сотые роды в Ростове-на-Дону с начала пандемии.

ИА REGNUM напоминает, что первая информация о рождении ребёнка в COVID-госпитале Ростова-на-Дону появилась в середине апреля 2020 года. Ростовчанка с подтверждённым результатом теста на коронавирус родила девочку. Роды прошли в городской больнице №1 имени Семашко, где был развёрнут первый инфекционный стационар.

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