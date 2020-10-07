Магадан, Магаданская область, 7 октября 2020, 09:11 — REGNUM Действие режима повышенной готовности, введенного из-за пандемии нового коронавируса, продлено на территории Магаданской области до конца октября. Об этом 7 октября сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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«Действие мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области продлено до 31 октября 2020 года», — говорится в сообщении.
Также указывается, что соответствующий указ был подписан губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.
Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день общее число выявленных в Магаданской области было выявлено в общей сложности 3172 подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией.