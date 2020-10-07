Москва, , 09:07 — REGNUM Работы по ремонту Бутырского путепровода в Москве планируется завершить в ноябре 2020 года. Об этом 7 октября сообщил вице-мэр столицы Пётр Бирюков.

По его словам, уже готовы три полосы из четырёх. Путепровод проходит над железнодорожными путями Савёловского направления МЖД, ремонт начался в марте 2020 года.

«Проведена замена плит проезжей части на современные и долговечные конструкции, отремонтированы бетонные поверхности опор, восстановлено антикоррозийное покрытие металлических элементов сооружения, обновлено освещение», — рассказал Бирюков.

Также строители должны отремонтировать участок от Дмитровского проезда в сторону улицы Руставели.

Вице-мэр отметил, что движение автотранспорта во время работ не останавливалось, оно осуществлялось по временной схеме.