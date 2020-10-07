Саратов, , 09:18 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 7 октября коронавирус выявлен у 16 421 человека, за сутки наличие инфекции подтвердили еще у 142 жителей региона. Накануне инфицированы были 139 пациентов. Выздоровели с начала пандемии 11 145 человек, за сутки — 157 пациентов. Всего скончались 115 саратовцев, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Среди новых заболевших — 99 человек из числа контактных, 43 случая — с неустановленным источником заражения. Вновь больше всего инфицированных за последние сутки среди лиц старше 60 лет — 55 человек, девять — несовершеннолетние.

В лабораториях на сегодняшний день проведено более 493 тыс. исследований, за сутки — свыше 4 тыс. тестов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области за сутки жертвами новой коронавирусной инфекции стали двое мужчин и одна женщина. Всего по информации на 6 октября от COVID-19 в Саратовской области скончались 115 человек.

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