Уфа, , 09:06 — REGNUM 15 декабря планируют ввести в эксплуатацию новый инфекционный госпиталь в Башкирии. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в России, которое в режиме видеоконференции провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, 6 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По его словам, в Башкирии ситуация с коронавирусом является контролируемой, хотя и идет небольшой рост. При этом руководство региона готовится к худшему. В республиканском инфекционном центре в Уфимском районе сейчас сконцентрирована основная масса пациентов с COVID-19. Сейчас там получают медицинскую помощь 380 человек. Врачи там лечат очень тяжёлых пациентов.

Хабиров отметил, что было принято решение возвести еще один подобный инфекционный центр. Теперь уже в Стерлитамаке. Ввести в эксплуатацию его планируют 15 декабря. Этот центр будет полноценным госпиталем, в котором будут созданы дополнительные блоки для детей, для родовспоможения, а также хирургический блок.

Глава Башкирии пригласил на открытие инфекционного центра Татьяну Голикову, которая пообещала приехать.

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