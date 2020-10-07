Новотроицк, Оренбургская область, , 09:00 — REGNUM В Новотроицке Оренбургской области в магазине возник конфликт между покупателями, которые были без средств индивидуальной защиты, и сотрудниками сетевого магазина, сообщает ural56.ru.

Супермаркет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Продавцы отказались обслуживать посетителей без масок. Произошла словесная перепалка. Сотрудники торгового объекта, объясняя свою позицию, говорили, что магазин исполняет требования губернаторского указа и не хочет оказаться закрытым, лишив людей зарплаты. Между тем протестующие покупатели заявили, что губернатор не является законодательной властью, и попросили предоставить указ президента России с его подписью и цветной печатью. И конкретно показать в тексте, где сказано, что они не должны быть обслужены, если не имеют средств индивидуальной защиты.

По словам заведующей магазином, покупатели начали призывать и других посетителей не носить средства индивидуальной защиты. На этом скандал не прекратился. Мужчина без маски решил во чтобы то ни стало приобрести товар в магазине. Покупатель демонстративно взял сок с витрины, отпил, пафосно достал деньги и сказал, что хочет оплатить товар. Но получил отказ в обслуживании.

«Тогда женщина сказала, что вызовет полицию, если этого не сделаем мы. Приехала полиция, взяла с обеих сторон конфликта объяснительные», — отметила руководитель магазина.

Напомним, губернаторским указом от 28 сентября предписано обязательное использование средств индивидуальной защиты в местах массового пребывания граждан с целью пресечении распространения коронавирусной инфекции. В регионе проходят рейды, за нарушения организации и предприятия закрывают, возбуждают административные производства.

Между тем предпринимательское сообщество возмутилось тому, что штрафуют и закрывают юрлица, тогда как насильно заставить посетителей, покупателей использовать маски невозможно. Зампред совета предпринимателей Татьяна Демина призвала штрафовать физлица. Такая позиция вызвала неоднозначную оценку. Некоторые оренбуржцы выразили мнение, что не всем по карману покупка масок, которые необходимы ежедневно, а у одноразовых срок использования два-три часа. Выходом из создавшегося положения могла бы стать бесплатная раздача масок в общественных местах.

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