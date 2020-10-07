Стокгольм, , 09:02 — REGNUM В своем недавнем отчете специалисты Шведского агентства оборонных исследований (FOI) пришли к выводу, что в сети интернет активно распространяются теории, согласно которым «евреи обладают неким влиянием и властью в мировой политике». Исследователи прямо указывают на то, что «антисемитские стереотипы» присутствуют на страницах популярных сайтов социальных сетей и их число вовсе не сокращается. Об этом 6 октября сообщила газета Fria Tider.

В свете опубликованного доклада FOI Еврейский совет Швеции намерен попросить IT-гигантов запретить публикацию антисемитского контента. Его член Арон Верстендиг заявил о том, что он «обеспокоен» и «опечален» тем, что в интернете распространяется информация, согласно которой евреи якобы обладают большой властью и так влиятельны во всем мире.

Специалисты из FOI прямо указывают на то что, «антисемитские стереотипы» распространяются посредством социальных сетей. 35% сообщений о евреях и всем, что с ними связано, имеют негативный оттенок.

В то же время, как подчеркивают журналисты издания, выводы экспертов FOI могут быть поставлены под сомнение, поскольку все сообщения, записи и посты были взяты из таких ресурсов как 4chan, /pol/ и Gab, которые традиционно привлекают к себе интернет-аудиторию с политическими убеждениями правого толка.