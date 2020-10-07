Бразилиа, , 08:51 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 41,9 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 41 906 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 4 969 141.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 819 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 147 494.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 4 352 871 человек вылечился от нового заболевания.

Как сообщало, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 11 946 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.