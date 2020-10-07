Найроби, , 08:50 — REGNUM Министр образования Кении профессор Джордж Магоха объявил о возобновлении работы государственных и частных школ после шести месяцев закрытия из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает местный телканал Citizen TV.

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В заявлении, опубликованном во вторник, 6 октября, профессор Магоха заявил, что повторное открытие школ начнется с понедельника, 12 октября.

«В соответствии с президентской директивой, изданной во время двенадцатого президентского послания к нации о пандемии коронавируса в понедельник, 28 сентября 2020 года, и после масштабных консультаций экспертов в области образования, министерство образования уведомляет общественность о том, что постепенное возобновление работы школ начнется с 4-го класса (класс, основанный на профессиональных качествах), 8 класса и 4 класса в понедельник, 12 октября 2020 года», — говорится в заявлении.

Ученики восьмого класса начальной школы и четвертого класса старшей школы сдадут единые государственные экзамены KCPE (Кенийский сертификат о начальном образовании) и KCSE (Кенийский сертификат о среднем образовании) в марте 2021 года.

Согласно расписанию экзаменов, опубликованному министерством образования, экзамен KCPE будет проводиться в течение трех дней с 22 по 24 марта 2021 года, в то время как экзамен на получение сертификата о среднем образовании (KCSE) пройдет с 25 марта по 16 апреля 2021 года.

Студенты, возвращающиеся в школу в понедельник, продолжат обучение до 23 декабря 2020 года, затем перейдут к недельным рождественским каникулам.

По мере возвращения учащихся в классы министерство поручило всем школам обеспечить обязательное использование масок для лица, контроль температуры тела всех учащихся, персонала и всех других лиц, посещающих школы, мытье рук и соблюдение высоких стандартов гигиены. Там, где нет проточной воды, руководству школ было рекомендовано обеспечить наличие дезинфицирующих средств.