Петропавловск-Камчатский, , 08:43 — REGNUM Губернатор Камчатского края Владимир Солодов назначил на должность заместителя председателя правительства региона Сергея Миронова.

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Как написал Миронов на своей странице в Instagram, в правительстве Камчатки он будет курировать министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, транспорта и дорожного строительства, Гостехнадзор, а также службу по тарифам и ценам.

Сергей Миронов родом из Якутска. Ему 40 лет. По профессии он газоэлектросварщик, инженер. В Якутске Миронов начинал работать сварщиком. Затем трудился мастером в ОАО «Сахатранснефтегаз», специалистом в ЗАО «Внист-нефтегазпроект», начальником ПТО в ОАО «Сахатранснефтегаз». В 2012 году занял пост заместителя министра экономики и промышленной политики Якутии. С 2013 года работал в администрации главы и правительства Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Солодов до назначения на должность врио губернатора Камчатки являлся председателем правительства Якутии. В единый день голосования 13 сентября Солодов был избран губернатором края. За него проголосовали 80,51% избирателей. Явка составила 37,15%.