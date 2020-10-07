Стокгольм, , 08:48 — REGNUM Государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл рассказал 6 октября в ходе очередной пресс-конференции, как пандемия коронавирусной инфекции отразится на жизни простых граждан в течение следующих месяцев. По его словам, шведам уже сейчас стоит рассчитывать встречать Рождество без семейных посиделок, а к весне 2021 года граждане продолжат работать дистанционно. Об этом 6 октября сообщила газета Dagens Nyheter.

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Напомним, что еще несколько дней назад генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон предупредил, что меры по сдерживанию распространения коронавируса сохранятся как минимум в течение года.

«Значит ли это, что следующей весной мы должны запереться у себя дома и работать удаленно?» — спросили журналисты Тегнелла.

«Посмотрим, но если можно работать из дома, хотя бы время от времени, я думаю, это хорошая идея в долгосрочной перспективе», — отметил Тегнелл.

«И на что рассчитывать в канун Рождества?» — поинтересовались корреспонденты Dagens Nyheter.

«Надо думать о тех советах и рекомендациях, которые у нас есть. Не собираться большими компаниями в одном месте. Если же вы хотите собраться, соблюдайте определенную дистанцию и правила гигиены рук», — заявил Тегнелл.

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