Москва, , 08:38 — REGNUM Копить деньги самостоятельно без помощи государства на свою пенсию намерены более 50% жителей России. У 12% населения уже есть накопления на старость, приводит результаты исследования банка «Открытие» ТАСС.

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Не собираются копить деньги на будущую пенсию 28%. В основном это жители Северного Кавказа — 34% и Дальнего Востока — 16%. Чаще всего уже есть накопления у жителей Уральского ФО — 16%.

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По мнению 28%, самый эффективный способ накопления — открытие накопительного счета в российском банке. В иностранной валюте планируют собирать деньги на пенсию 22%, в рублях — 7% опрошенных.

Как сообщало ИА REGNUM, более 75% жителей крупных городов России не откладывают деньги на пенсию.

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