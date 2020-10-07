Новокузнецк, Кемеровская область, 7 октября 2020, 08:39 — REGNUM В Новокузнецке организована проверка на реке Абе. Ранее местные жители сообщили о пятнах на воде. Они предположили, что это бензин, а их источником могут быть промышленные предприятия города, чьи стоки сбрасываются в реку.
«Информация передана в комитет охраны окружающей среды Кузбасса и в новокузнецкий филиал для проверки информации», — передаёт ТАСС со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии региона Сергея Высоцкого.
Отметим, что река Аба является левым приток Томи и протекает через Киселёвск, Прокопьевск и Новокузнецк.