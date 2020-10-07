Сухум, , 08:40 — REGNUM 103 новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявили в Абхазии в течение суток 6 октября. Сообщение об этом опубликовал оперативный штаб республики по защите населения от SARS-CoV-2.

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"За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 247 граждан, диагноз COVID-19 подтверждён у 103 из них», — сообщили в штабе.

Всего, по официальным данным, в Гудаутской ЦРБ госпитализированы 134 пациента. У 127 из них подтвержден диагноз COVID-19. В тяжёлом состоянии находятся 20 человек. Всего в Абхазии выявили 1868 носителей SARS-CoV-2. Из них 655 победили инфекцию, в том числе 15 за последние сутки. За время пандемии в Абхазии скончались 15 человек с COVID-19.

Стоит отметить, что 103 выявленных за сутки носителя коронавируса является рекордным показателем для Абхазии за время пандемии. Ранее наибольшее количество случаев заражения SARS-CoV-2 было зафиксировано 30 сентября, кода за день выявили 71 случай.

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