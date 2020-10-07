Тюмень, , 08:35 — REGNUM В Тюменской области несмотря на рост заражений коронавирусной инфекцией не собираются вводить режим самоизоляции и закрывать общественные места. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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В регионе усилен контроль за выполнением сферой торговли и услуг санитарно-противоэпидемических мероприятий: масочного режима, дезинфекции, соблюдения санитарной дистанции.

Обследования функционирующих объектов проводятся сотрудниками Роспотребнадзора совместно с представителями органов власти и полиции.