Майкоп, , 08:36 — REGNUM Ученики 48 классов из 31 школы Адыгеи отправлены на карантин в связи с выявлением коронавируса у детей или преподавателей. По данным на 6 октября, на дистанционное обучение в республике переведены 1192 школьника, сообщил региональный оперативный штаб.

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К 28 сентября в Адыгее из-за коронавируса на карантине находилось 47 классов из 21 школы. Дистанционно в республике на тот момент занимались 866 школьников.

Также в Адыгее полностью закрыты два детских сада, расположенные в Майкопе и Шовгеновском районе. Кроме того, закрыто 10 групп в десяти детских садах Майкопа, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского и Шовгеновского районов.

По состоянию на 10:00 6 октября в Адыгее зарегистрировано 4348 случаев заражения коронавирусом нового типа. Выздоровел в республике 3651 носитель инфекции, 36 пациентов с подтвержденным диагнозом скончались. На лечении находится 661 человек с COVID-19.