Симферополь, , 08:44 — REGNUM Предельная отпускная цена российской вакцины от коронавируса не превысит 1 тыс. рублей за одну дозу и со временем будет снижаться. Об этом глава ФАС России Игорь Артемьев сообщил журналистам в Крыму.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

По его словам, вакцины производят относительно небольшими партиями, расширение производства требует капитала, потому тариф может быть довольно высоким, в пределах 1 тыс. рублей. Тариф установят по своеобразной формуле исходя из себестоимости, так как базы сравнения с другими странами пока нет.

Глава ФАС заверил, что цена вакцины точно не превысит тысячу рублей, а в дальнейшем будет снижаться по мере появления индикаторов для референтных стран.

О какой из трёх разрабатываемых в России вакцин идёт речь, Артемьев не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, в России разрешены клинические испытания на добровольцах уже трёх вакцин. Это препараты «Спутник V» исследовательского центра имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор», а также вакцина, разработанная в центре Чумакова.

Читайте также: Центр Чумакова начал клинические испытания своей вакцины от COVID-19