Екатеринбург, , 08:31 — REGNUM В Екатеринбурге местная жительница отдана под суд за хищение средств интернет-магазина «Озон». Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Гражданка 1988 года рождения обвиняется в неправомерном доступе к компьютерной информации и в краже. Следователи полагают, что дама заключила с компанией договор, по которому должна была принимать и регистрировать входящие звонки, а также консультировать клиентов. Она получила от организации в том числе и логин с паролем для входа в систему. А затем гражданка перевела деньги компании на подконтрольный ей счёт.

Затем гражданка создала учётную запись придуманного ею лица и переводила на го имя деньги. Следователи считают, что она действовала в декабре 2018-го — ноябре 2019 года. Компания понесла ущерб на сумму более 1,3 млн рублей. Теперь судьбу женщины решит Чкаловский районный суд Екатеринбурга.