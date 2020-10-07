Уфа, , 08:33 — REGNUM Некоторые медицинские учреждения снова будут перепрофилированы под госпитали для лечения пациентов с COVID-19 и другими инфекционными заболеваниями в Башкирии. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, в настоящее время в резерве имеется достаточное количество коек. Дополнительно открылся корпус ГБ №8 в Уфе, а также развернут инфекционный госпиталь в больнице №5. Там будут лечить пациентов с вирусной пневмонией и с COVID-19.

Кроме этого, готовится к открытию инфекционный корпус в Башкирском государственном медицинском университете. Отмечается, что в республике ситуация стабильная: в открытых инфекционных госпиталях сформирован достаточный резерв коек, а значит есть дополнительный резерв для перепрофилирования в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

При этом фиксируется рост числа инфицированных коронавирусом. Так, темп роста составляет 0,5, а коэффициент распространенности равен единицы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в городе Стерлитамаке планируют построить новый инфекционный центр. На 6 октября в регионе было выявлено 9051 фактов заражения коронавирусом, при это справились с ним 8223 человека.

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