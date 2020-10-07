Батуми, Грузия, , 08:28 — REGNUM В Батуми 6 октября местные жители провели протестный марш до здания правительства Аджарии с требованием отменить ограничения, введенные для профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает «Общественное телевидение».

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По данным журналистов, в марше участвовали сотрудники ресторанов, банкетных залов и казино, а также водители автобусов. Протестующие требовали от властей разрешить им зарабатывать или увеличить компенсацию от потери заработка.

«Просим увеличить компенсацию и продлить ее срок. А также отсрочить выплаты по банковским кредитам. Верните нам рабочие места, верните нас к нашему обычному ритму. Другие города не имеют ограничений, и пусть нас поставят в такие же условия», — сказала журналистам одна из участниц марша Эка Мгеладзе.

Сообщается, что протестующие также потребовали возобновить обучение в школах, открыть детские сады и разрешить работу общественного транспорта. Они заявили, что продолжат протесты, если их требования не будут выполнены.

Стоит отметить, что в Аджарии наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по сравнению с другими областями Грузии. На регион приходится 60—70% от общего количества выявленных случаев заражения коронавирусом в стране.

В Аджарии все школы работают в дистанционном режиме, запрещена работа общественного транспорта, а рестораны обязаны закрываться после 22:00.

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