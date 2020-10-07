Якутск, , 08:32 — REGNUM За пять лет в Якутии в рамках соглашения с ПАО «Газпром» газифицируют 21 населённый пункт, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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В программу газификации вошли три села в Ленском районе, десять в Олекминском, шесть — в Алданском и два — в Нерюнгринском районе.

По словам первого замминистра промышленности и геологии республики Михаила Кириллина, для реализации программы до 2025 года Газпром инвестирует более 9 млрд рублей на газификацию населённых пунктов Якутии. Региональные вложения в программу оцениваются в 4 млрд рублей. Средства будут потрачены на перевод котельных на газовое топливо и строительство внутрипоселковых газопроводов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2021 по 2025 год в Приморье Газпром вложит 21 млрд рублей, что позволит построить и реконструировать 108 км газопроводов-отводов, 194 межпоселковых и 77 км внутрипоселковых газопроводов, газифицировать 554 дома в семи населённых пунктах, 30 котельных и предприятий.