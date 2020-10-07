Вашингтон, , 08:06 — REGNUM В США общее число подтверждённых случаев инфицирования SARS-CoV-2 превысило 7,5 миллиона. Об этом 7 октября сообщает американский Университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 08:00 мск в США зафиксировано 7 500 964 заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2. Умерли в стране 210 886 пациентов с диагнозом COVID-19.

США сохраняют печальное лидерство среди стран с наибольшим числом инфицированных новым коронавирусом. На второй позиции Индия (6 685 082 заразившихся, 103 569 умерших), на третьей — Бразилия (4 969 141, 147 494). На данный момент в мире число заразившихся достигло 35 733 340, умерших — 1 048 742.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число выявленных в мире подтверждённых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 35 млн.

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