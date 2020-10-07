Джакарта, , 08:04 — REGNUM Согласно опросу исследовательского центра Voxpopuli, рейтинг президента Индонезии Джоко Видодо всё ещё довольно высок на фоне угрозы пандемии, сообщает Antara.

Известно, что 64,7% жителей Индонезии довольны политикой президента страны.

Глава государства осуществил ряд шагов для борьбы с эпидемией, таких как введение политики широкомасштабных социальных ограничений, оказание социальной помощи и постепенное открытие экономической деятельности. Однако, недовольство действиями президента выразили 30,6%.

По данным исследования, жители Индонезии недовольны работой девяти министров, чей рейтинг ниже 1%. Среди них министр образования и культуры Надием Макарим (0,9%), министр морских дел и рыболовства Эди Прабово (0,7%) и министр здравоохранения Тераван Агус Путранто (0,1%).

С другой стороны, жители Индонезии довольны работой министра финансов Сри Мульяни (25,3%), министра государственных предприятий Эрика Тохира (18,8%) и государственного секретаря Пратикно (13%).

Опрос исследовательского центра Voxpopuli проводился с 11 по 20 сентября 2020 года по телефону среди 1200 респондентов, которые были выбраны случайным образом.

Как сообщало ИА REGNUM, международный союз рабочих направил президенту Индонезии письмо по поводу закона о создании рабочих мест, который ранее был принят на пленарном заседании парламента Индонезии.

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