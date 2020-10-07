Кызыл, , 08:00 — REGNUM Спасатели объявили на территории Тувы штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 6−9 октября местами пройдёт снег.

В результате в земледельческой зоне республики ожидается появление временного снежного покрова. Температура ночью местами опустится до 13 градусов мороза. В Монгун-Тайгинском районе столбик термометра не поднимается выше ноля и днём, 9 октября.

«Днём 6 октября и ночью 7 октября ожидаются порывы северо-западного ветра до 15−20 м/с, отложение мокрого снега на проводах, местами гололедица», — отметили в управлении.