Тель-Авив, Израиль, , 07:59 — REGNUM Первые симптомы ОРВИ должны сигнализировать о возможном заражении коронавирусом, поэтому ПЦР-тест в таких случаях нужно сдать как можно быстрее, сообщила 7 октября заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус наступает: в России ужесточают меры — все новости»

«В принципе необходимо как можно скорее сдать ПЦР-тест на коронавирус, — цитирует эксперта РИА Новости. — Самоизолируйтесь и сдавайте анализ — дома или езжайте на личной машине на специальный пункт проверки».

Гольцман посоветовала также оставаться в изоляции до тех пор, пока не будет получен ответ от медиков. Если результат теста окажется отрицательным, объяснила врач, необходимо лечить простуду как обычно. В случае получения положительного ответа потребуются действия в зависимости от «тяжести симптомов».

Ранее главврач Московской городской клинической больницы № 71 Александр Мясников сообщал, что при лёгкой форме заболевания COVID-19 следует воздержаться от посещения медицинских учреждений.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы симптомы COVID-19, с которыми необходимо обращаться к врачу