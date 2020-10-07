Находка, Приморский край, , 08:03 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил властям Находкинского городского округа совместно с управлением ГИБДД запретить движение большегрузов с углём по улицам города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Уголь разрешается перевозить лишь для котельных в отопительный сезон. Другим большегрузам от стивидорных компаний выезд запрещён.

«Во-первых, никакие дороги не выдержат, а во-вторых, у вас не хватит пылесосов, чтобы собирать потом пыль — она разносится ветрами по всему городу. Поэтому необходимо просто запретить это. Такого не должно быть», — сказал Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки в Находку 7 октября.

Он поручил издать соответствующее постановление с указанием штрафов за нарушение.

В очередной раз стивидорам напомнили о необходимости неукоснительного соблюдения экологических требований при перевалке угля.

«Должны быть приняты все меры для того, чтобы количество пыли было минимальным. Сейчас проводится анализ, в ноябре нам доложат о том, как стивидоры выполняют требования по организации закрытых терминалов — на каком этапе находится работа. Если окажется, что никакие меры не предпринимались, сделаем так, чтобы такие стивидорные компании перегрузкой угля не занимались. Это непреложное правило. И уже есть прецеденты, когда мы останавливали рабочий процесс до устранения нарушений», — сказал глава Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванинском районе Хабаровского края резидент ТОР «Южная Якутия» и свободного порта Владивосток компания «Колмар» 11 сентября запустила самый крупный угольный терминал в стране.