Нур-Султан, , 08:00 — REGNUM За истекшие сутки на территории Казахстана было выявлено 66 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 6 октября сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 108 362.

Также сообщается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Казахстане на сегодняшний день достигло 1749.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 103 465 человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Казахстане за сутки было выявлено 60 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.