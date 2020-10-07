Нью-Дели, , 07:48 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 986 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 104 555. Также за 6 октября в Индии выявили 72 049 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии на индийской территории выявили 6 757 131 инфицированного.

Кроме того, уже смогли выздороветь 5 744 693 пациента, их уже выписали из медучреждений страны. В настоящее время на территории Индии числится 907 883 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией.