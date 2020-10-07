Абакан, , 07:29 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус выявлен у 52 человек, сообщили ИА REGNUM 7 октября в республиканском правительстве.

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Всего на сегодняшний день в регионе выявлено 4712 носителей SARS-CoV-2.

Выздоровели 3995 человек, в том числе 58 — за последние сутки. Получают лечение 666 человек, в том числе у 42 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, за весь период в Хакасии скончался 51 пациент с коронавирусом.

За сутки 6 октября в республике было выявлено 49 носителей SARS-CoV-2.

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