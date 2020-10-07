Владивосток, , 07:22 — REGNUM В Приморье за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом. Рост заболеваемости приостановился, однако число инфицированных превышает средние показатели сентября и первые числа октября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 7 октября в крае зарегистрировано 12 284 носителя коронавируса. 88% заражённых проживают во Владивостоке, Находке, Уссурийске, Артёме и Арсеньеве.

С начала пандемии выздоровели 10 552 человек, скончались 120 пациентов.

За последние три дня в Приморье смертельных случаев от осложнений коронавируса не выявлено. В эти дни лабораторно подтверждено 79−81 случай заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будет продолжаться ещё две-три недели, затем должна произойти стабилизация ситуации, считает главврач медицинского центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.