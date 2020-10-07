Чита, , 06:59 — REGNUM В Забайкальском крае впервые за весь период эпидемии число выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки превысило сто. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, за прошедшие сутки диагноз подтвердился у 105 человек.

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«В настоящее время, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6986, из них 5242 (48 за сутки) человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Общее количество летальных случаев — 71», — отметили в правительстве.

Как отмечается, новые носители выявлены как после появления симптомов заболевания, так и среди контактных лиц. Большинство из них зарегистрированы в Чите, Читинском, Агинском и Петровск-Забайкальском районах.

Напомним, прежний рекорд по ежесуточному приросту был установлен накануне, 6 октября, когда было выявлено 98 новых носителей. Как сообщало ИА REGNUM, в связи с всплеском заболеваемости руководителям организаций в регионе рекомендовано изменить график работы.

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