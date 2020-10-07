Нью-Йорк, США, , 06:53 — REGNUM Скелет тираннозавра продали на торгах аукционного дома Christie's, прошедших 6 октября, за $31,8 млн. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

«На Christie's установлен новый мировой рекорд торгов. Тираннозавр по имени Стэн продан за $31 847 500», — говорится в сообщении. Отмечается, предпродажная оценка данного лота составляла около $8 млн.

Проданный скелет является одним из наиболее полных и хорошо сохранившихся скелетов тираннозавра — хищного ящера, обитавшего на Земле около 67 миллионов лет назад. Он был назван по имени обнаружившего его при раскопках в штате Южная Дакота в 1987 году палеонтолога-любителя Стэна Сэкрисона.

С 1997 года рекордной считалась цена скелета тираннозавра, купленного Музеем естественной истории Филда в Чикаго за $8,36 млн.

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