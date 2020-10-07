Закаменский район, , 06:51 — REGNUM В Закаменском районе Бурятии 5 октября произошёл прорыв технологической дамбы в ходе добычи золота на ручье Горхын. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, причиной стало таяние вечной мерзлоты.

В результате в реку Джида попала технологическая вода из отстойника. К настоящему времени дамба восстановлена, а генеральный директор «СП-Инвест» Сергей Пашинский поспешил сообщить об отсутствии угроз санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.

Тем не менее, специалисты Минприроды республики взяли пробы воды из реки. Их исследуют на санитарно-химический анализ и соли тяжёлых металлов. Как отмечается, результаты будут известны в течение четырёх дней. Кроме того, прокуратура начала проверку на предприятии.

«Также специалисты ведомства дополнительно проведут анализы проб воды из реки Джида, будут привлечены специалисты Росрыболовства с целью установления возможного ущерба водным биологическим ресурсам», — отметили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году жители Закаменского района забили тревогу из-за изменения цвета местной реки Модонкуль, которая стала ярко оранжевой. Позже выяснилось, что источником загрязнения стали вытекающие из штольни «Западная» бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината шахтные воды.

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