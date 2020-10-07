Веллингтон, , 06:48 — REGNUM Еще три случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявили в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

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Сообщается, что все новые пациенты прибыли на территорию страны из иностранных государств. В частности, двое прибыли из Эфиопии транзитным рейсом через Дубай. У них выявили коронавирус во время прохождения карантина в обсерваторе в окрестностях Окленда. Еще один пациент прибыл из ОАЭ 29 сентября, у него также выявили инфекцию во время прохождения карантина.

Всего с начала пандемии в Новой Зеландии подтвердили 1505 случаев заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время в стране числится 37 активных случаев заболевания COVID-19.