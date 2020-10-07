Екатеринбург, , 06:41 — REGNUM Решение суда Кургана о штрафе Полине Гузеевой за размещение в соцсети экстремистского клипа будет обжаловано. Об этом заявляет её защитник Алексей Бушмаков.

Адвокат отметил, что запись во «ВКонтакте» была сделана десять лет назад. Девушка не контролировала, какие материалы внесены в список экстремистских, и вообще забыла о данном клипе. Она вспомнила о нём лишь в августе 2020 года, когда её разыскал оперативник. Он же предоставил ей образец, в котором шла речь о том, что этот материал незаконный и его нужно удалить. Полина подписала данный документ. А через две недели с ней связались из прокуратуры и сообщили о возбуждении административного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Екатеринбурга была оштрафована на тысячу рублей. Десять лет назад она разместила в соцсети один из клипов группы Alai Oli.

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