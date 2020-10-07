Майминский район, Алтай, , 06:40 — REGNUM В Республике Алтай растёт число учебных заведений, закрытых из-за всплеска заболеваемости. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, на сегодня на дистанционный режим работы переведены 13 школ.

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Так, десять заведений в Кош-Агачском, Онгудайском, Улаганском и Усть-Коксинском районах закрыты из-за коронавируса. Три школы в Майминском районе ушли на «дистанционку» из-за превышения эпидпорога по ОРВИ. Кроме того, закрыты ещё 35 классов в 16 школах.

Как отмечается, решение о переводе учащихся на дистанционный формат на две недели принимается районных оперштабом после подтверждения случаев заражения коронавирусом среди школьников.

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